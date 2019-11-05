استطلاع يشير إلى هزيمة ترامب في انتخابات 2020

القاهرة – عمر رأفت

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة كبيرة في صندوق الاقتراع في عام 2020 وسط تحقيق مستمر لمقاضاة الديمقراطيين، وفقًا لآخر استطلاع للرأي.من المتوقع أن يخسر ترامب 10 نقاط أمام المرشح الديموقراطي جو بايدن، وهو أحد الاستطلاعات الجديدة التي أظهرت أيضًا أن إليزابيث وارين وبيرني ساندرز. ,يظهر الاستطلاع الذي أجرته Investor Business Daily / TIPP أن أقل من 45 في المائة فقط من الناخبين يؤيدون ترامب بالمقارنة مع منافسيه ، بايدن ، وارن وساندرز ، الذين حصلوا على 53 ٪ و 52 ٪ و 51 ٪ على التوالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه ترامب لضغوط متزايدة بعد أن أطلق الديمقراطيون تحقيقًا في المساءلة في سبتمبر عقب أن أبلغ أحد المبلغين عن المخالفات أن الرئيس الجمهوري ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن. هذا الطلب الذي قدمه ترامب ، والاتهامات التي فرضها على ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لصالح سياسي ، تشكل الأساس للتحقيق في المساءلة الذي يهدد الآن رئاسته.

,يقول ديموقراطيون في مجلس النواب إن ترامب أساء استغلال مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية وعرّض الأمن القومي للخطر من خلال مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتحقيق مع بايدن وابنه هانتر ، الذي كان مديرًا لشركة الطاقة الأوكرانية بورزما. في الوقت نفسه ، أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما فوكس نيوز وبي سي / وول ستريت جورنال يوم الأحد أن 49 في المائة يؤيدون عزل ترامب وإقالته من منصبه.

أعرب 46 في المائة من المجيبين عن معارضتهم لعزل ترامب وعزله من المكتب البيضاوي. ,وجد الاستطلاع أن المعارضين لعزل ترامب قد تقلصوا بنسبة 3 في المئة وفقا لاستطلاع آخر في وقت سابق من هذا الشهر ، والذي قال 49 في المئة يريدون منه البقاء في منصبه. وردا على سؤال حول ما إذا كانوا قد وافقوا على محاولة الإقالة ، قال 53 إنهم أيدوا العرض بينما رفض 44 في المائة.