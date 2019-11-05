احذروا تساقط الشعر قد يكون علامة مبكرة على “الذئبة”

تسبب الذئبة انتشار الالتهاب الذي عادة ما يصيب الجلد، خاصة في الوجه وفروة الرأس، ويمكن أن تؤدي الذئبة إلى ترقق شعر فروة الرأس تدريجيا، على الرغم من أبعض الأشخاص يفقدون كتلا من الشعر.
ويحتمل أيضا فقدان الحواجب والرموش واللحية وشعر الجسم، وفي معظم الحالات، سينمو الشعر مرة أخرى عندما تعالج الذئبة، ولكن بعض المصابين بها تظهر عليهم بثور دائرية “قرصية” في فروة الرأس، ولأن هذه البثور القرصية تصيب بصيلات الشعر بالندوب فهى تسبب دائما فقدانا دائما للشعر.
وقد تؤدي الذئبة أيضا إلى إضعاف شعر فروة الرأس بطول خط الشعر وتقصفه بسهولة، وبالتالي يتركك بمظهر أشعث يعرف باسم ذئبة الشعر، قد يكون فقدانا الشعر علامة مبكرة على الذئبة، قبل تشخيص المرض ولكن يوجد العديد من الاضطرابات الأخرى التي يمكن أن تسبب فقدان الشعر.