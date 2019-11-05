أرامكو تحقق68مليار دولار أرباحا في 9 أشهر

عواصم- وكالات

أعلنت شركة أرامكو تحقيق أرباح صافية بقيمة 68.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي ما يقارب 266 مليار ريال سعودي ،وبلغت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة 217 مليار دولار.

وقد صدرت النتائج المالية بعد الإعلان الرسمي من الشركة عن نيتها طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، ونترقب صدور نشرة الإصدار في التاسع من نوفمبر.

وقالت الشركة إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية “عادية” بقيمة 13.4 مليار دولار، وذلك عن الربع الثالث من 2019.

وأضافت الشركة أنها سوف تقوم بتوزيع أرباح مرحلية بحد أعلى 9.5 مليار دولار، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مجلس الإدارة، وذلك قبل تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد من هذه النشرة.



وأشارت وفقاً لـ(العربية) إلى أنه سيتم دفع هذه الأرباح إلى الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في الشركة، ولن يكون للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على أي جزء من تلك الأرباح بصرف النظر عن تاريخ دفعها – والذي يمكن أن يكون قبل أو بعد تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.

وقالت أرامكو “إذا ما قررت الشركة لأي سبب من الأسباب الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية تزيد قيمتها على مبلغ 9.5 مليار دولار، فعندئذ سوف يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة الأرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور، بحسب نسب مساهمتهم في الشركة.

“وفي مثل هذه الحالة، سوف يعتبر أول تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول تاريخ ا لاستحقاق وسوف تعلن الشركة عن تاريخ دفعها لمالكي الأسهم المستحقين لها”.

وذكرت أرامكو أنها ستقوم بالإعلان عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليار دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019م من خلال النقد المتوافر لديها.

وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح. ويأتي إعلان شركة أرامكو عن حصيلة أرباحها المالية بعد إعلانها أمس الأول أنها تمضي قدمًا في خططها لإصدار الاكتتاب العام لها، مما يتيح للمستثمرين فرصة امتلاك جزء من أكثر الشركات ربحية في العالم.