مطعم على طراز “اليونيكورن” في تايلاند

متابعاتمطعم على طراز “اليونيكورن” في تايلاند فرناس حفظيaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 4 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق يمكن الآن لمحبين حيوان “اليونيكورن” الخرافي أن يستمتعوا بأجواء سحرية وخيالية في مطعم اليونيكورن بتايلاند، وهو يقع بمنطقة بانك ذاك في بانكوك. ويعد من أطرف المطاعم التي قد تزورها على الأطلاق، فالجداريات الوردية والزرقاء وألوان قوس قزح تأخذ لعالم الأحلام بالإضافة إلى دمى اليونيكورن التي تملأ المكان، فتشعرك بأنك داخل قصص الطفولة السحرية. ويتميز المطعم بجموعة من الأطعمة والحلويات اللذيذة والوجبات الملونة التي يستمتع بها الزبائن، كما يقدم المطعم كريب قوس قزح ، وفطائر قوس قزح ، تشيز برجر مع بطاطس مقلية على هيئة حيوان اليونيكورن. كما لديهم مجموعة كبيرة من المشروبات تقدم بألوان الطيف في أكواب على شكل نجمات. ويلاقي المطعم يوميا عددا كبيرا من السائحين للاستمتاع بالأجواء السحرية الطريفة، كما يمكنهم إرتداء ملابس على شكل اليونيكورن وإلتقاط الصور التذكارية مع دمى اليونيكورن التي تملأ المكان. مرتبط