كيف تكون متواضعاً ومفتخراً بذاتك!

نرمين عباس

التواضع ليس هو الأكثر جرأة من سمات الشخصية لكنه مهم، كما توصلت الدراسات

لا يزال علماء النفس يستكشفون أحيانًا عادات الحضارات المفقودة

في ورقة نشرت في العدد الأخير من “الاتجاهات الحالية في العلوم النفسية”

قام فريق من الباحثين بمراجعة الدراسات الخاصة بسمات شخصية كانت منتشرة على نطاق واسع

تتميز بقدرة على الاعتراف بدقة بحدود الفرد وقدراته ، وموقفه من التعامل مع الآخرين بتواضع بدلا من التركيز على الذات فقط

وقال داريل فان تونجيرين ، عالم النفس في كلية هوب في ميشيغان “لقد كان البحث في التواضع ينمو سريعاً”

لذا، فإن دراسة التواضع ترقى إلى رهان جريء ومخالف

ويري العلماء أن التواضع في كثير من الأحيان الآن أصبح كفعل يمكن أن يجسد الروح اللطيفة للإنسان

وكتب أوسكار وايلد المؤلف المسرحي أنه قبل أن يجد التواضع

أمضى عامين خلف القضبان يعاني من “الكرب الذي بكى فيه بصوت عالٍ والبؤس الذي لم يجد صوتًا”، الذي يبدو مثل الهزيمة من النصر!

ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحرزون درجة عالية من التواضع أقل عدوانية وأقل أحكامًا تجاه أعضاء الجماعات الأخرى من الأشخاص الأقل تواضعًا

حتى الآن ، لم يوضح أي شخص جانبًا مظلمًا للتواضع

على الرغم من أن الكثير منه يفترض أن يؤدي إلى تراجع اجتماعي، والشك في الذات والتكتم غير المبرر