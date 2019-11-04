الدولية

عقوبات أمريكية على إيران تشمل الجيش ونجل خامنئي

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       4 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي واشنطن التصدي لطهران، ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تشمل هيئة الأركان العامة للجيش و(مجتبي خامنئي) نجل المرشد خامئني، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.

وشملت العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران، قائد مقر خاتم الأنبياء التابع لمليشيا الحرس الثوري ومستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية ورئيس السلطة القضائية ورئيس أركان الجيش.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تساهم في استعادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007

صحيفة البلاد

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