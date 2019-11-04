طريقة عمل ماربل براونيز الشوكولاتة

خاص البلاد – نيفين عباس
يعد البراونيز من الحلوى المفضلة خاصة لمحبىّ الشوكولا بأنواعها
نقدم لكِ طريقة لعمل ماربل براونيز الذى يحمل الشكل الرخامى ذو اللون الأبيض والأسود
المقادير اللازمة لعمل ماربل براونيز
5 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة
8 ملعقة كبيرة طحين أبيض
200 جرام من صوص الشوكولاتة البيضاء المذوبة
ربع كوب كاكاو
ربع كوب من الجبن الكريمى
ملعقة صغيرة من الفانيليا
ملعقة كبيرة من البيكينج بودر
طريقة عمل ماربل براونيز
يتم خفق البيض مع الفانيليا والسكر حتى يتضاعف حجم البيض
يضاف للخليط صوص الشوكولاتة البيضاء والجبن ويخفق
ينخل الطحين والبيكينج بودر معاً
ثم يضاف خليط الطحين للبيض ويقلب الخليط برفق
يقسم الخليط نصفين متساويين
ويوضع لنصف منهم الكاكاو ويقلب برفق حتى يتجانس الخليط
يوضع مقدار ملعقة كبيرة من الخليط الأبيض فى صينية خبز بها ورق زبدة
ويوضع فوقها قليل من خليط البراونيز البنى
تكرر العملية وفور الإنتهاء يتم بإستخدام عود خشبى بعمل دوائر وأشكال متداخلة بالبراونيز حتى يأخذ الشكل الرخامى
تخبز صينية البراونيز فى فرن متوسط الحرارة 180 درجة على الرف الأوسط لمدة 35 دقيقة أو حتى تمام النضج
تخرج صينية البراونيز من الفرن وتقطع بعد أن تبرد وتقدم