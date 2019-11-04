طريقة عمل ماربل براونيز الشوكولاتة

خاص البلاد – نيفين عباس

يعد البراونيز من الحلوى المفضلة خاصة لمحبىّ الشوكولا بأنواعها

نقدم لكِ طريقة لعمل ماربل براونيز الذى يحمل الشكل الرخامى ذو اللون الأبيض والأسود

المقادير اللازمة لعمل ماربل براونيز

5 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة

8 ملعقة كبيرة طحين أبيض

200 جرام من صوص الشوكولاتة البيضاء المذوبة

ربع كوب كاكاو

ربع كوب من الجبن الكريمى

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

طريقة عمل ماربل براونيز

يتم خفق البيض مع الفانيليا والسكر حتى يتضاعف حجم البيض

يضاف للخليط صوص الشوكولاتة البيضاء والجبن ويخفق

ينخل الطحين والبيكينج بودر معاً

ثم يضاف خليط الطحين للبيض ويقلب الخليط برفق

يقسم الخليط نصفين متساويين

ويوضع لنصف منهم الكاكاو ويقلب برفق حتى يتجانس الخليط

يوضع مقدار ملعقة كبيرة من الخليط الأبيض فى صينية خبز بها ورق زبدة

ويوضع فوقها قليل من خليط البراونيز البنى

تكرر العملية وفور الإنتهاء يتم بإستخدام عود خشبى بعمل دوائر وأشكال متداخلة بالبراونيز حتى يأخذ الشكل الرخامى

تخبز صينية البراونيز فى فرن متوسط الحرارة 180 درجة على الرف الأوسط لمدة 35 دقيقة أو حتى تمام النضج

تخرج صينية البراونيز من الفرن وتقطع بعد أن تبرد وتقدم