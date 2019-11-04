سفاري الرياض رحلات وسط الوحوش بسيارات مؤمنة

الرياض ــ خالد بن مرضاح

تتواصل حاليا فعاليات “رياض سفاري” والتي تستمر حتى 15 ديسمبر القادم وستتيح الفعاليات الفرصة لعشاق المغامرات، لخوض تجربة مميزة وممتعة في رحلة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية، وذلك لأول مرة في المملكة، إذ خصصت إدارة الفعاليات رحلات متكاملة في السفاري عبر سيارات صممت خصيصا وَفْق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية.

وتضم «رياض سفاري» الواقعة في حديقة نوفا على طريق مكة السريع أكثر من 800 نوع من الحيوانات في مكان واحد، حيث سيستمتع الزوار بمشاهدة الحيوانات البرية والأليفة والنادرة، منها الفيل الآسيوي، وحيوانات برية مفترسة وأليفة ونادرة تتفاعل مع بيئتها الطبيعية، منها: النمر الذهبي والنمر الأبيض والأسود الإفريقية وفرس النهر القزم والزرافة والمها العربي وغيرها من الحيوانات.

كما تحتضن «رياض سفاري» حديقة مغلقة وقبة زجاجية يعيش فيها أكثر من 250 نوعاً من الطيور النادرة تحت سقف واحد، بالإضافة إلى مسطحات وبحيرة مائية تتضمن ألعابًا مائية متنوعة، ومسرحا مفتوحا يقدم ثلاثة عروض مختلفة (سيرك الحيوانات ، وعرض الفرقة الإفريقية الراقصة ، والعرض البهلواني).

وخصصت إدارة الفعاليات أنشطة خاصة للأطفال متنوعة ما بين حركية وورش عمل تعليمية، بالإضافة لرسوم الوجه والفنون والحرف اليدوية، وأنشطة أخرى للكبار والصغار تتضمن أكثر من 25 لعبة تحد وحماس، بالإضافة إلى الحبل المعلق على ارتفاع 10 أمتار يقطع البحيرة.

يشار إلى أن فعاليات ” رياض سفاري” تُعد جزءًا من فعاليات موسم الرياض والذي يستمر إلى منتصف ديسمبر القادم، إذ يشهد العديد من الفعاليات الترفيهية تتجاوز 100 فعالية موزعة على 12 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.