رسمياً.. تين كات مدربًا لنادي الاتحاد

جدة : البلاد

أعلن نادي الاتحاد اليوم الاثنين عن تعاقد مجلس إدارة النادي رئاسة أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر .

وأكد أنمار الحائلي بأن التعاقد مع المدرب تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية لتعوده على أجواء المنافسة في منطقتنا، بعد أن عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا له التوفيق ولكافة أعضاء الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.