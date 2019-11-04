توقف التنفس أثناء النوم مرتبط باضطرابات المزاج

نرمين عباس

الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة

فقد وجد الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم قد يزيد من خطر اضطرابات المزاج

توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي ، هو اضطراب في التنفس متصل بالنوم تم ربطه بالعديد من الحالات الأخرى

بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ، وتفاقم الربو ، والزرق ، وضعف الانتصاب ومشاكل الإدراك العصبي

وفي دراسة جديدة، بطب الأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق ، درس العلماء 197 حالة من الرجال والنساء لهم أعراض مطابقة للعمر والجنس، والصحة، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية

ووجد أنهم يعانون من الاكتئاب أو المرض الثنائي القطب أو اضطراب القلق خاصة النساء

لذلك أوصت الدراسة بضرورة متابعة حالة النوم للمرضي ومحاولة الحصول علي أفضل وقت كافي للنوم دون إضطرابات