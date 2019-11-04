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توقف التنفس أثناء النوم مرتبط باضطرابات المزاج

نرمين عباسaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       4 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة

فقد وجد الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم قد يزيد من خطر اضطرابات المزاج

توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي ، هو اضطراب في التنفس متصل بالنوم تم ربطه بالعديد من الحالات الأخرى

بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ، وتفاقم الربو ، والزرق ، وضعف الانتصاب ومشاكل الإدراك العصبي

وفي دراسة جديدة، بطب الأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق ، درس العلماء 197 حالة من الرجال والنساء لهم أعراض مطابقة للعمر والجنس، والصحة، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية

ووجد أنهم يعانون من الاكتئاب أو المرض الثنائي القطب أو اضطراب القلق خاصة النساء

لذلك أوصت الدراسة بضرورة متابعة حالة النوم للمرضي ومحاولة الحصول علي أفضل وقت كافي للنوم دون إضطرابات

نرمين عباس

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