القرفة بالعسل.. 10 فوائد لا تصدق أبسطها النقرس!

القرفة في الشتاء لها فوائد خاصة سواء لجلب الدفء أو غيرها من الفوائد الصحية الكبيرة.
القرفة بعسل النحل، هو الخليط الذي قالت عنه الدراسات الحديثة، وفق “سبوتنيك”، تعالج 125 مرضًا مختلفا.
ويمكن تلخيص تلك الفوائد في النقاط التالية:
الفوائد
- تعالج مرضى السكر النوع الثاني غير المعتمد على الانسولين.
- تعالج متلازمة تكيس المبايض.
- تساعد على علاج الالتهاب المزمن مثل التهاب المفاصل والخشونة .
- تعالج ارتفاع ضغط الدم.
- تحل مشكلة انقطاع الطمث وعدم انتظامه.
- تخفف من آلام العضلات بعد التمرين.
- تسهم في العلاج من النقرس.
- تعالج التصلب المتعدد.
- تعمل على علاج التهاب الجلد والحساسية.
- تساعد على علاج القولون العصبي والتهاب القولون.