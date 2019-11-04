العثور على 41 مهاجراً في شاحنة تبريد باليونان

البلاد : وكالات

عثرت الشرطة اليونانية، اليوم (الاثنين)، على 41 مهاجرا معظمهم من أفغانستان مختبئين في شاحنة تبريد على طريق سريع بشمال البلاد.

وقال مسؤول في الشرطة إن المهاجرين لم يلحق بهم أذى، مضيفا أن نظام التبريد لم يكن مفتوحا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوقفت الشرطة الشاحنة على الطريق بالقرب من مدينة كسانتي لإجراء تفتيش اعتيادي ثم ألقت القبض على السائق

واقتادته وكذلك المهاجرين إلى مركز شرطة بالمنطقة لتحديد هوياتهم.

وتواجه اليونان حاليا أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2015 عندما وصل إلى أوروبا أكثر من مليون شخص من تركيا عبر اليونان، وتحتجز 34 ألف مهاجر ولاجئ في مخيمات في جزر بحر إيجة القريبة من تركيا.

وعثرت الشرطة البريطانية، الشهر الماضي، على 39 مهاجرا يعتقد أنهم من فيتنام ميتين في شاحنة تبريد بالقرب من لندن.