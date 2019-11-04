صحة و عافية

الشاي الأخضر والكركم لجسد ممشوق في فصل الشتاء

امنية رشادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       4 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تزيد الرغبة في تناول الأكل، مع بداية فصل الشتاء وخاصة ليلاً، بجانب ذلك تقل عملية حرق الدهون والسعرات بسبب العديد من العوامل أبرزها قلة الحركة.

نوتشير بعض الدراسات العلمية إلى  الاعتماد على مشروبات الأعشاب والتي تعمل على تحفيز الجسم على حرق الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن، ليس هذا فقط لمن يعانون من زيادة الوزن بل للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم وتعرضهم للزيادة في الوزن.

وإليكم أحد أهم المشروبات التي تساعد في الحفاظ على وزنك

– ملعقة من الشاي الأخضر، ملعقة من الكركم، 5 فصوص ثوم، ليمونة، كوب ماء.

– توضع كل المكونات مع الماء وترفع على النار لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى المشروب، ويكون بذلك جاهزًا للتناول ويفضل تناول هذا المشروب يوميًّا.

omneia rashad

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