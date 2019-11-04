السوق المالية السعودية جاهزة للاكتتاب

الرياض – البلاد

أكد المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لتداول، إن السوق السعودية وجميع أنظمتها جاهزة لاستقبال اكتتاب أرامكو، أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، والذي سيشكل علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية.

وأضاف في بيان: فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها ، مؤكدا أن الطرح يمثل محطة هامة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وسنعمل بكل جهد إلى جانب شركائنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالمياً.

وأعلنت هيئة السوق المالية الموافقة في وقت سابق على طلب شركة “أرامكو السعودية”، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب، داعية المستثمرين للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرارها ، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.