احترس من القاتل الصامت.. الضوء يقتلك خلال نومك!

خطر الضوء ..معلومة ربما ستعتبرها الأخطر على الإطلاق، فعاداتك المتعلقة بمكان نومك أو الطقوس التي تسبقه ربما تؤدي بك إلى الخطر.
هناك من لديه وضع مفضل للجسم أثناء النوم، أو يقوم بشيء معين يساعد على الاسترخاء مثل الاستماع للموسيقى أو القراءة، أو درجة الإضاءة المفضلة لغرفة النوم.
بحسب “ديلي ميل”، والذي نقل عنها موقع “سكاي نيوز”، فإن دراسة حديثة تقترح ان يحرص الناس على النوم في غرفة مظلمة تماماً، للتقليل من احتمال الإصابة بالأزمات القلبية وأمراض القلب والشرايين المختلفة.
الدراسة قام بها فريق علمي ياباني بكلية الطب في جامعة “نارا” اليابانية.
ووجد الفريق أن التعرض –ولو بقدر ضئيل- للضوء أثناء النوم، مرتبط ارتباطاً قوياً بزيادة تصلب الشرايين.
الذي يعتبر السبب الرئيس لأغلب الأمراض القلبية، وفقاً لما نشرته صحيفة “Daily Mail” الإنجليزية على موقعها الإلكتروني.