احترس من القاتل الصامت.. الضوء يقتلك خلال نومك!

خطر الضوء ..معلومة ربما ستعتبرها الأخطر على الإطلاق، فعاداتك المتعلقة بمكان نومك أو الطقوس التي تسبقه ربما تؤدي بك إلى الخطر.

هناك من لديه وضع مفضل للجسم أثناء النوم، أو يقوم بشيء معين يساعد على الاسترخاء مثل الاستماع للموسيقى أو القراءة، أو درجة الإضاءة المفضلة لغرفة النوم.

بحسب “ديلي ميل”، والذي نقل عنها موقع “سكاي نيوز”، فإن دراسة حديثة تقترح ان يحرص الناس على النوم في غرفة مظلمة تماماً، للتقليل من احتمال الإصابة بالأزمات القلبية وأمراض القلب والشرايين المختلفة.

الدراسة قام بها فريق علمي ياباني بكلية الطب في جامعة “نارا” اليابانية.

ووجد الفريق أن التعرض –ولو بقدر ضئيل- للضوء أثناء النوم، مرتبط ارتباطاً قوياً بزيادة تصلب الشرايين.

الذي يعتبر السبب الرئيس لأغلب الأمراض القلبية، وفقاً لما نشرته صحيفة “Daily Mail” الإنجليزية على موقعها الإلكتروني.

شملت الدراسة متابعة أكثر من ألف شخص بالغ من الرجال والنساء، لمدة 3 سنوات.

تأكد خلالها أن الضوء المتسرب إلى داخل العين أثناء النوم.

حتى لو كان قادماً من عمود إنارة بالشارع أو من القمر، يضر بحالة الشرايين بعدد من الأماكن الحيوية بالجسم.

ويزيد احتمال إصابة الشرايين بالتصلب عندما يكون الشخص قد اعتاد النوم في مكان معرض للضوء لسنين طويلة.

يكمن السبب وراء هذه العلاقة، غالباً، في تقليل الضوء المتسرب للعين من كفاءة عمل الهرمون الليلي، المسمى “ميلاتونين”.

الهرمون يلعب دوراً مهما في تجديد حيوية الجسم وصيانته أثناء النوم، من خلال القيام بعدة أمور، منها ضبط ضغط الدم وتعزيز الدورة الدموية ومحاربة الالتهابات.