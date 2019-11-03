800 رائد ورائدة أعمال في معرض الشرقية غدا

الدمام-حمود الزهراني

برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ، ينطلق غدا الاثنين”ملتقى ومعرض (راد) لريادة الاعمال 2019 ” في مقر معارض شركة الظهران.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي ، بأن المعرض سيستقبل زواره من الساعة 4 وحتى 10 مساء، مشيرا الى مشاركة نحو 800 رائد ورائدة اعمال ضمن فعاليات الملتقى الذي يعد اكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط ويشهد مشاركة خليجية واسعة.



وأكد ان السوق السعودي متطور في العديد من المجالات ولا يخضع للتقليدية وهذا ما جعله يتفاعل مع المبادرات الحديثة التي يطرحها شباب وشابات الاعمال ويتجاوب معها بشكل متسارع، حيث اجبر الكثير من المستثمرين الى تغيير وجهات نظرهم التقليدية ومسايرة التحديث الحاصل في السوق، ولعلها ابرزها التطور التكنولوجي.

من جهته قال رئيس مجلس شباب الاعمال بالغرفة عبدالله بن فيصل البريكان بان المعرض يشمل مبادرات شبابية بدأت بشكل جيد وواجهت تحديات السوق ، لكنها استطاعت الصمود والاستمرار بتطوير الافكار والتكيف مع ظروف السوق، مؤكداً بان الملتقى يعد فرصة ثمينة لرواد ورائدات الاعمال للاستفادة من الخبرات المشاركة.

كما أكدت رئيس مجلس شابات الاعمال في الغرفة نجلاء بنت حمد العبدالقادر اهمية الأفكار الإبداعية التي تشهدها ريادة الأعمال في المملكة، والتي تعتمد على أفكار رائدة من شباب شابات الاعمال والتي بإمكانها التأثير على السوق وتحقيق تجربة وخبرة مميزة في مجالات متعددة وسباقة كونها تعتمد على الإبداع والمبادرة.