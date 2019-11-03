10 ريالات رسوم على الرحلات الداخلية

جدة – البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني رسوما جديدة تقدر بـ 10 ريالات على المسافرين عبر الرحلات الداخلية بالمملكة، وذلك اعتبارا من أول يناير القادم.

وبحسب الهيئة ، تقررت هذه الرسوم نظير استخدام مرافق المطار، وستوجه عائداتها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات ، وستخضع هذه الرسوم للمراجعة كل 3 سنوات ابتداءً من تاريخ فرضها.

وتم إعفاء 4 فئات من هذه الرسوم، وهم:

– الركاب الرضع.

– أعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة ويشمل الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف.

– أعضاء طاقم الطائرة المسجلون في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، وهم الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني.

– الركاب المواصلون “ترانزيت” والذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.