10 ريالات رسوم على الرحلات الداخلية

جدة – البلاد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني رسوما جديدة تقدر بـ 10 ريالات على المسافرين عبر الرحلات الداخلية بالمملكة، وذلك اعتبارا من أول يناير القادم.
وبحسب الهيئة ، تقررت هذه الرسوم نظير استخدام مرافق المطار، وستوجه عائداتها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات ، وستخضع هذه الرسوم للمراجعة كل 3 سنوات ابتداءً من تاريخ فرضها.
وتم إعفاء 4 فئات من هذه الرسوم، وهم:
– الركاب الرضع.
– أعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة ويشمل الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف.
– أعضاء طاقم الطائرة المسجلون في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، وهم الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني.
– الركاب المواصلون “ترانزيت” والذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.