واقعة تتكرر 13 مرة فقط كل قرن.. حدث فلكي عجيب!

حدث فلكي نادر خلال أيام، هذا ما عنوّنت به “سكاي نيوز”، تقريرا لها، حيث قالت عن الحدث إنه منتظر من علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر الطبيعية.
حدد التقرير الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري كتوقيت للحدث النادر.
ويمر كوكب عطارد أمام الشمس في واقعة تتكرر 13 مرة فقط كل قرن.
وسيكون بإمكان العلماء إلقاء نظرة من الأرض على حدث فلكي لن يحدث مجددا قبل عام 2032، ورؤية أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس.
وغالبا يدور عطارد حول الشمس في مسارات مختلفة عن الأرض، لذلك فإن وقوع الكوكب الصغير بين الأرض والشمس يعد حدثا فلكيا نادر التكرار.
وفي هذه الحالة، يكون عطارد مرئيا من الأرض كنقطة صغيرة، تبدو بحجم لا يزيد على 0.5 بالمئة من حجم الشمس.