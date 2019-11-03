نائب أمير مكة يطلع على خطة “الإسكان” لتوفير المساكن لأبناء المنطقة

جدة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء, إلى نبذة عن إحصاءات منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة.

كما استعرض سموه خطة الوزارة الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي, الهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين،

إضافة لتوفير الأراضي المجانية للمستفيدين في المنطقة ومحافظاتها.