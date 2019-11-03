كيف يمكن للانتكاسات المهنية المبكرة أن تهيئ لك النجاح ؟

نرمين عباس

“ما لا يقتلك يجعلك أقوى.”

نعم ، إنها كليشيهات قديمة متعبة سمعناها جميعًا مئات المرات طوال حياتنا

لكن هذه الكليشيهات القديمة المتعبة لديها الآن شيء لم تفعله معظم الكليشيهات الأخرى

وفقًا لبحث حديث نُشر في مجلة Nature Communications

فإن النكسات المبكرة في الحياة المهنية يمكن أن تؤدي ، إلى حد ما إلى حياة مهنية أقوى على المدى الطويل

أقوى حتى من الأشخاص الذين لم يتعرضوا للانتكاسة على الإطلاق

بمعنى آخر ، قد تعني حالات الفشل في المراحل الأولى من حياتك المهنية أنه يمكنك العودة بقوة أكبر من أولئك الذين لم يتعثروا أبدًا

قبول إخفاقاتنا والنمو منها هو عنصر أساسي في أي مهنة ناجحة

لذا يمكن أن يكون الاحتفاظ بسجل لإخفاقاتك مصدرًا للدافع

إذا كانت سيرتك الذاتية العادية تنظم نجاحاتك وإنجازاتك وتقدمك الوظيفي العام

فإن سيرتك الذاتية في إخفاقك تتعقب الأوقات التي لم تتخط فيها العلامة الجيدة إلى جانب الدروس التي تعلمتها من تلك الإخفاقات

لذا يمكن الحديث عن الفشل أن يساعد في تهيئة بيئة عمل جماعية أكثر

حيث إنه يمكن أن يضفي طابعًا إنسانيًا على المشارك من خلال جعله يبدو أكثر ودًا ويمكن الاعتماد عليه في مكان العمل