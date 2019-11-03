غداً.. انطلاق منافسات البطولة الآسيوية للتنس بالرياض

الرياض : البلاد

تنطلق غداً منافسات البطولة الآسيوية للتنس تحت 14 سنة ، التي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس ، على ملاعب معهد إعداد القادة بالعاصمة الرياض ، بمشاركة 42 لاعباً يمثلون منتخبات المملكة ” المستضيف ” ، الكويت ، سوريا ، الأردن ، اليمن ، الهند ، باكستان ، كازاخستان ، سيرلانكا ، هونج كونج ، ولاعبين يمثلون منتخبي أمريكا وسويسرا ، حيث يجيز نظام البطولة مشاركة لاعبي المنتخبات المقيمين بالدول الآسيوية.

ورحب رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد بن ناصر العجاجي باسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللاعبين المشاركين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، مشيداً بالدعم والاهتمام الذي يحظى به الاتحاد السعودي للتنس من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، ومساعده معالي الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ، مؤكداً أن ذالك الدعم أثمر عن اعتماد الاتحاد الاسيوي للتنس تنظيم البطولات الآسيوية للناشئين تحت 14سنة في المملكة للمرة الثانية على التوالي.

وتضمنت قائمة الأخضر السعودي في البطولة 13 لاعباً هم ، ‏خالد الحسين ، غنام الغنام ، محمد الغافلي ، عبداللطيف المبرزي ، فيصل العمران ، مجتبى رمضان ، عبدالملك الشمري ، أيمن الشمري ، مهند الشهري ، نواف السويدان ، عبدالملك الزهراني ، بدر اريس ، سطام معافا.

من جهته يقود مباريات البطولة الحكم السعودي الدولي يوسف الطريف ، ويساعده الحكام جبرين الجبرين ، سعود العبد الرحمن ، عبدالرحمن الخريجي ، يوسف العصيمي ، محمد الحوطي ، فيصل الحوطي ، محمد السبيعي ، معاذ العوير.