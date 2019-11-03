خاص البلاد – نيفين عباس

بلح الشام من الحلوى الشامية التى إكتسبت شهرة فى الحلويات العربية والشامية ، ليس لطعمها الرائع فحسب بل لمظهرها الذى يشبه البلح

أتى بلح الشام من سوريا ثم دخل إلى مصر وإنتشر بعد ذلك فى تركيا وبلاد الشام والعراق

لبلح الشام أنواع عديدة من حيث الشكل والحشو ولكن يظل بلح الشام التقليدى الشكل المغطى بالقطر هو الأساس

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل بلح الشام الأصلية

المقادير اللازمة لعمل بلح الشام

2 كوب من الطحين الفاخر الخاص بالحلويات

2 ملعقة كبيرة من السمن

نصف ملعقة صغيرة من الملح

2 كوب من الماء

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

6 حبات من البيض الطازج

زيت للقلى

للقطر ( السيرب – الشربات – الشيره )

2 كوب من السكر

كوب من الماء

عصير حبة من الليمون

طريقة عمل بلح الشام

أولاً نبدأ بعمل القطر

نحضر قدر ونضع به السكر والماء

يضاف له الليمون ويحرك مرة واحدة

ثم يرفع على النار ويترك لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح قطر ثقيل

يترك ليبرد قليلاً جانباً

نبدأ فى عمل بلح الشام

نحضر قدر

نضع به السمن والماء والملح

يرفع القدر على النار

يترك حتى يغلى الماء

ينخل الطحين مرتين

يرفع قدر الماء من على النار

يضاف له الطحين ويقلب سريعاً جداً

ثم يوضع مرة القدر على النار

نستمر فى تحريك الخليط بواسطة ملعقة خشبية لمدة دقيقة حتى نجد أن العجين لا يلتصق بجوانب القدر

يرفع القدر من على النار

ثم يوضع له البيض الواحدة تلو الأخرى

مع مراعاة تحريك كل بيضة والتأكد من تجانسها مع العجين قبل وضع الأخرى

توضع الفانيليا ويقلب جيداً

نحضر كيس الحلوانى

ثم نضع به العجين

يوضع الزيت فى قدر عميق

ثم يترك يسخن قليلاً دون تسخينه كثيراً فقط الإكتفاء بتدفئة الزيت

ثم تشكل حبات بلح الشام فى الزيت

يترك حتى تمام النضج مع مراعاة تحريكه من وقت لأخر

يرفع بلح الشام من الزيت ويصفى ثم يوضع فى القطر ويترك دقائق حتى يتشرب القطر

يوضع فى طبق التقديم ويقدم

ومن الممكن تزيينه بالقليل من الفستق الحلبى أو جوز الهند