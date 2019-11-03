خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات

المقادير اللازمة لعمل البقلاوة بالمكسرات

20 ورقة من الجلاش أو عجينة الفيلو

كوب من السمن

مقادير الحشو

ربع كوب جوز مفروم خشن

ربع كوب لوز مفروم خشن

ربع كوب فستق مفروم خشن

ربع كوب بندق مفروم خشن

ربع كوب جوز هند

ربع كوب زبيب

4 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض

4 ملعقة كبيرة من ماء الزهر

للقطر ( الشيرة – الشربات – السيرب )

2 كوب من السكر

كوب من الماء

عصير حبة ليمون

4 مسمار من القرنفل

2 فص من الهيل أو الحبهان

2 عود من القرفة أو الدارسين

قليل من قشر البرتقال

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ملعقة كبيرة من ماء الزهر

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات

نقوم أولاً بتحضير القطر

نحضر قدر ونضع به الماء والسكر

يقلب قليلاً

ثم تضاف له بعض مقادير القطر وهى ( الليمون – القرنفل – الهيل – الدارسين – قشر البرتقال – الفانيليا )

ترفع القدر على النار وتترك حتى تصبح قطر أو شربات ثقيل

ترفع من على النار ويضاف لها ماء الزهر وماء الورد وتقلب وتترك جانباً

نبدأ فى عمل البقلاوة

نحضر صينية بايركس

تدهن بالسمنة

ثم نحضر اول ورقة من الجلاش وتدهن بالسمن

ثم توضع فى البايركس

تكرر العملية حتى الإنتهاء من وضع 10 ورقات من الجلاش بالصينية

تقلب جميع مقادير الحشو معاً

ثم توضع كطبقة فوق ورقات الجلاش بالصينية

نحضر باقى أوراق الجلاش وتدهن ورقة ورقة بالسمن وتوضع فوق الحشو حتى الإنتهاء من العشر ورقات المتبقية

يدهن الوجه بالسمن

ثم تقطع بسكين حاد بالشكل المرغوب

توضع فى فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتسقى بالشربات

تترك حتى تبرد تماماً وتقدم