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حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق في شاطيء ابحر بجدة

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       3 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : عبدالهادي المالكي

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بجدة اليوم السبت 5 / 3 / 1441 هـ طفله تبلغ من العمر احدى عشر عاماً من الجنسية السعودية من الغرق أثناء سباحتها في مسبح شاطيء ابحر .

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم / فارس بن مسفر المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ التابعة لمركز ابحر عملها المعتاد في مسبح شاطيء ابحر شاهدت طفلة تتعرض لحالة غرق وعلى الفور تم إنقاذها وعمل الاسعافات الاولية اللازمة لها في الموقع واستدعاء الهلال الاحمر السعودي للكشف عليه والاطمئنان على حالتها وتبين ان حالتها مستقره ولاتحتاج نقلها للمستشفى ولله الحمد.

صحيفة البلاد

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