حارس بيتيس خاض الشوط الثاني ضد ريال مدريد “بعين واحدة”!

حارس بيتيس كان أحد نجوم المباراة ضد ريال مدريد

أفضت نتيجة مباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس أمس السبت، إلى التعادل السلبي من دون أهداف.

فلحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، حلّ بيتيس ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك، خاصة أصحاب الأرض الذين وجدوا حارس بيتيس، جويل روبليس بالمرصاد.

ونجح روبليس (29 عامًا) في الزود عن مرماه ضد الهجمات المدريدية، خاصة في أواخر الشوط الثاني، فارضًا نفسه كأحد نجوم المباراة.

حصيلة تصديات الحارس الإسباني كانت 7 طيلة المباراة، منها 4 فرص خطيرة للغاية أنقذها من داخل مربع العمليات.

لكن المثير في الأمر أنه اضطر لخوض الشوط الثاني من المباراة، من دون إحدى عدساته الطبية اللاصقة.

فبحسب ما صرّح به اللاعب عقب المباراة، فإن إحدى عدساته سقطت في الشوط الثاني وفشل في العثور عليها.

واستدعى روبليس أحد أفراد الطاقم الطبي ليضع له عدسة بديلة، لكنه لم يكن مرتاحًا، مما اضطره لمحاولة تركيبها بنفسه.

في نهاية المطاف ألقى اللاعب العدسة وأكمل المباراة من دونها، إذ قال إنه لم ير جيدًا بالفعل لكنه تماسك للنهاية.