الرياضة

حارس بيتيس كان أحد نجوم المباراة ضد ريال مدريد

حارس بيتيس خاض الشوط الثاني ضد ريال مدريد “بعين واحدة”!

محمد ابو الوفاaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       3 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
حارس بيتيس من مواجهة ريال مدريد

أفضت نتيجة مباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس أمس السبت، إلى التعادل السلبي من دون أهداف.

فلحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، حلّ بيتيس ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك، خاصة أصحاب الأرض الذين وجدوا حارس بيتيس، جويل روبليس بالمرصاد.

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ونجح روبليس (29 عامًا) في الزود عن مرماه ضد الهجمات المدريدية، خاصة في أواخر الشوط الثاني، فارضًا نفسه كأحد نجوم المباراة.

حصيلة تصديات الحارس الإسباني كانت 7 طيلة المباراة، منها 4 فرص خطيرة للغاية أنقذها من داخل مربع العمليات.

لكن المثير في الأمر أنه اضطر لخوض الشوط الثاني من المباراة، من دون إحدى عدساته الطبية اللاصقة.

فبحسب ما صرّح به اللاعب عقب المباراة، فإن إحدى عدساته سقطت في الشوط الثاني وفشل في العثور عليها.

واستدعى روبليس أحد أفراد الطاقم الطبي ليضع له عدسة بديلة، لكنه لم يكن مرتاحًا، مما اضطره لمحاولة تركيبها بنفسه.

في نهاية المطاف ألقى اللاعب العدسة وأكمل المباراة من دونها، إذ قال إنه لم ير جيدًا بالفعل لكنه تماسك للنهاية.

محمد ابو الوفا

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