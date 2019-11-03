جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية للسعوديين والسعوديات

وأوضحت في بيان لها أن التقديم سيكون متاحاً اعتبارا من من تاريخ 15 / 3 / 1441هـ حتى 25 / 3 / 1441هـ ، شرط توافر عدد من الشروط في تعيين أعضاء هيئة التدريس أستاذ مساعد فما فوق ، وهي أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة انتظاماً ، مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس ، ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله ، التفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه ، أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها ، أن يكون المتقدم لائقاً طبياً ،اجتياز المقابلة الشخصية.