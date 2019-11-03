تحصين أكثر من 13 ألف شخص ضد الانفلونزا بالقصيم

بريدة : واس

استطاعت الفرق الطبية التابعة للتجمع الصحي بمنطقة القصيم من تحصين 13248 مواطناً ومقيماً ، ضد الإنفلونزا الموسمية.

وحرص التجمع الصحي بالمنطقة ، على اختيار الوقت المناسب في الوصول للمستهدفين، حيث زار 57 جامعاً متوزعة بأنحاء المنطقة وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة، لتشهد الحملة تفاعلاً وتحقق مؤشرات إيجابية في أعداد المستفيدين.

وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع ، أن الإدارات المعنية بالحملة أعدت خطة وقائية مسبقة للحملة في أسبوعها الثاني حيث تم تهيئة الفرق الطبية ودعمهم باللقاحات اللازمة ، للوصول إلى المستهدفين وتقديم التحصينات اللازمة لهم للوقاية من الانفلونزا الموسمية.

وأضاف الدكتور الشايع أن الحملة كانت تزامنا مع خروج المصلين بعد أدائهم صلاة الجمعة ، وهو توقيت مناسب لضمان وصول اكبر عدد من المستهدفين ، مشيرا إلى أنه يتم توثيق جميع بيانات المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على التطعيم ، ليتم إرسالها في قاعدة البيانات الخاصة بالحملة .