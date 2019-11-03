الشؤون الإسلامية توزع 3 آلاف إصدار بـالشارقة

الرياض ــ البلاد

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر جناحها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 38 بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من ثلاثة آلاف نسخة من إصداراتها العلمية المختلفة خلال ثلاثة أيام من انطلاقة المعرض، الذي يستمر حتى 9 نوفمبر 2019، بمشاركة دور نشر ومؤسسات حكومية وأهلية من مختلف دول العالم.

ووفرت الوزارة في جناحها، الذي حظي بإقبال كبير من رواد المعرض، كميات كبيرة من المصاحف والتراجم لمعاني كلمات القرآن الكريم بمختلف الأحجام من إصدرات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب آلاف الكتيبات العلمية من مطبوعات وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي من الكتب العلمية في مختلف العلوم الشرعية في ضوء حرص ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

يذكر أن مشاركة الوزارة تهدف إلى إبراز الدور الريادي الذي تقدمه المملكة عبر مؤسساتها المختلفة لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال النشر والطباعة والتأليف، إلى جانب عنايتها بنشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.