الدوائر المالية العالمية تترقب خطة طرح أرامكو

جدة – الظهران – البلاد

تترقب الأوساط المالية في المملكة والعالم الطرح الأولي المرتقب لأرامكو السعودية ، ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن خمسة مصادر ، جاهزية المملكة لخطة الطرح للنسبة المحددة من أسهم الشركة ، فيما تعقد أرامكو مؤتمرا صحفيا اليوم قد يتضمن تفاصيل مهمة حول خطة الطرح.

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ،قد أكد مؤخرا أن الطرح سيتم قريباً في الوقت المناسب وبالنهج المناسب، وأن القرار بيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لمصادر “رويترز” للأنباء، عقد مسؤولون ومستشارون من أرامكو اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار للشركة قبيل إعلان خطة الإدراج المتوقعة .

والإدراج هو الركيزة الأساسية لرؤية 2030 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط ، وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لوكالة بلومبرغ أن شركة أرامكو السعودية، زادت عدد مرتبي طرحها الأولي إلى 15 مصرفاً، مع إضافة بنوك من بينها: باركليز البريطاني، وUBS السويسري، وBNPParibas الفرنسي، وسوسيتيه جنرال ودويتشه بنك الألماني، والخليج الدولي وكريدي أغريكول.

وقال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” إن أرامكو كلفت مجموعة يو.بي.إس وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، واختارت أرامكو 9 بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة ، مضيفة بأن قائمة البنوك التي فوضتها أرامكو شملت كلا من “جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وكريدي سويس وسيتي ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي” فيما شملت قائمة البنوك التي فوضتها أرامكو محليا كلا من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وتستعد أرامكو لبيع حصة تصل نسبتها إلى 5% بحلول 2020-2021، في طرح أولي هو الأكبر من نوعه في العالم.

ويمثل طرح أرامكو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية التحول الاقتصادي الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وفيما أعلنت أشهر البورصات العالمية ومنها ” وول ستريت” استعدادها وترقبها الشديد للطرح، قال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي مؤخرا إن الصندوق يعكف على تشكيل كونسورتيوم من المستثمرين من أجل خطوة أرامكو ،

وقال خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم أعماله قبل أيام هناك عدة صناديق معاشات روسية مهتمة بالاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو وتلقينا مؤشرات من صندوقنا الروسي-الصيني بأن بعض المؤسسات الاستثمارية الصينية الكبيرة مهتمة بالطرح العام لأرامكو.