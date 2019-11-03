إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم

البلاد : متابعات

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن ُسلطان العبد الله الفيصل، عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في رالي العلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والذي سيقام من الفترة 5 ولغاية 9 “نوفمبر” الجاري، حيث ضمت القائمة مشاركة 60 سائقًاً في فئة السيارات، وشاحنة واحدة و 16 دّراجة نارية .

وتضمنت قائمة المشاركين في الرالي أسماء بارزة من السعودية، والعرب والأجانب، أهمهم السائقان السعوديان يزيد بن ُمحمد الراجحي وياسر بن سعيدان، والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي والإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا مرتين،الذي قرر خوض ُمنافسات الراليات الصحراوية ضمن برنامجه الُمتنّوع في رياضة السيارات.

كما سيُشارك 16 دراجا سيتنافسون على لقب فئة الدراجات النارية الإعتيادية وُرباعية العجلات “كوادز”، أبرزهم السعودي عبدالمجيد الخليفي ومشعل الغُنيم، وأيضا البريطاني أنطوني كينغ، الذي لم يتمكن من المشاركة في الجولة السابقة، رالي القصيم.

أما في فئة الشاحنات، فلن يُشارك بها سوى سائق واحد، السعودي إبراهيم المهنّا، الفائز بلقب رالي حائل الدولي في فئتة 2014، بشاحنة مرسيدس، يُعاونه الملاح الإماراتي علي حسن ُعبيد، والمساِعدان أسامة السند ورائد أبوذيب، إذ ينوي المهنا المشاركة في داكار 2020 في هذه الفئة الفريدة من نوعها بالنسبة للراليات العربية.

وستبدأ المنافسات في رالي العلا نيوم من 4 مراحل ما بين مدينة العُلا التاريخية ومنطقة نيوم، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 5 “نوفمبر” مع مرحلة أولى طولها 212 كيلومترا في العلا، يليها أيضاً في العلا مرحلة ثانية يوم الأربعاء طولها 212 كيلومترا ، ومرحلة ثالثة يوم الخميس مروراً بقرية “أبو القزاز” وهي مرحلة الإنتقال من العلا الى نيوم بطول 231 كيلومترا، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومترا يوم السبت 9 “نوفمبر” الجاري .

ويقام رالي العُلا نيوم بتنظيم الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقا، السائق السعودي عبدالله با خشب وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة” أم بي سي “الإعلامية، و” العربية “للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق .

ويُعتبر رالي العلا نيوم الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، حيث يتبقى بعدها جولتان، تُقام الرابعة ما بين 27 و 30 “نوفمبر”، والخامسة ما بين 12 و 14 “ديسمبر”.