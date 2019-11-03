إعلان نشرة إصدار “أرامكو” يوم 9 نوفمبر الجاري

البلاد : متابعات

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر ، إنه سيتم الإعلان عن نشرة إصدار طرح أرامكو في 9 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، مبينا أنه ستحتوي على معلومات شاملة عن جميع بيانات الطرح.

وأضاف الناصر، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، أن الطاقة الإنتاجية للشركة بلغت 13.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميا بالنصف الأول من 2019.

وأشار الناصر، إلى أن أرامكو تتولى إدارة احتياطيات المملكة من السوائل التي تزيد بنحو 5 أضعاف الشركات الخمسة الكبرى وفقا لبيانات نهاية العام 2018.

ولفت الناصر، إلى أن احتياطيات النفط المكافئ العائدة للشركة تبلغ 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و25.4 مليار من سوائل الغاز الطبيعي،

وتمتلك 185.7 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي.

ولفت الرئيس التنفيذي لأرامكو، إلى أن الطاقة التكريرية الصافية للشركة بلغت 3.1 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت، اليوم الأحد ، عن موافقتها على الاكتتاب العام الأولي لعملاق النفط السعودي- أرامكو السعودية.