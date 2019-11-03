ألعاب الهواتف الذكية تساعد الدماغ في إنقاص الوزن

كشفت دراسة حديثة أن ألعاب تدريب الدماغ يمكنها أن تساعد في إنقاص الوزن الزائد، ولقد أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت أن التطبيقات والأنشطة عبر الإنترنت، لأن هذه التطبيقات تعزز من قوة الإرادة لدى الأشخاص، وهو ما يساعد في خفض استهلاك السعرات الحرارية بمقدار 200 سعرة حرارية في اليوم.
وهذه الألعاب تدفع الشخص لإختيار الطعام المناسب والصحي، وتمكن المشاركين فيها من خفض حوالي كيلو جرام واحد في أقل من شهر، من خلال الاختبارات على استخدام التطبيقات، والأنشطة عبر الإنترنت.
ولقد أوضح البروفيسور كريس تشامبرز من جامعة كارديف ” أن الهواتف الذكية هى الطريقة الواعدة لتقديم تدخلات معززة للتشجيع على الأكل الصحي.
وتعتمد هذه الألعاب البسيطة على دفع المستخدمين للضغط بسرعة على الزر عند عرض الأطعمة الصحية مثل الموز أو الجزر أو غيرها، وتجاهل الأطعمة الدسمة والسكرية مثل الشيكولاتة أو رقائق البطاطا، مما يجعل الوجبات السريعة أقل جاذبية.