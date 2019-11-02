«هيئة الرياضة» توقع اتفاقية معايشة للمدربين السعوديين مع جوارديولا

أعلن معهد إعداد القادة، السبت، توقيع اتفاقية تتضمن برنامج معايشة للمدربين الوطنيين مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
وسيحظى عدد من مدربي كرة القدم الوطنيين، بفترات معايشة مع المدرب الإسباني، لإثراء خبراتهم وزيادة مهاراتهم التدريبية بما ينعكس على صناعتهم أجيال مؤهلة لتطوير التنافس المحلي، ومد المنتخبات الوطنية السعودية بالمواهب.
وكان معهد إعداد القادة قد أعلن أمس، أن المدرب الإسباني سيحاضر المدربين السعوديين في الفترة المقبلة في الرياض.
وأضاف المعهد في بيانه: “تأتي الاتفاقية نظراً للخبرة التي يمتلكها جوارديولا في مجال التدريب الحديث، وتجاربه الناجحة في جمع الأندية التي تولى تدريبها، وحصوله على العديد من الجوائز التدريبية في جمع الأندية التي دربها، وحصوله على العديدة من الجوائز المختلفة من أبرزها أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته أندة برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وفريقه الحالي، لأغلى البطولات بانتهاجه أسلوب الاستحواذ الهجومي، وكرة القدم الشاملة الذي عرف به في كافة محطاته التدريبية.