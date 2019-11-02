«هيئة الرياضة» توقع اتفاقية معايشة للمدربين السعوديين مع جوارديولا

وكان معهد إعداد القادة قد أعلن أمس، أن المدرب الإسباني سيحاضر المدربين السعوديين في الفترة المقبلة في الرياض.

وأضاف المعهد في بيانه: “تأتي الاتفاقية نظراً للخبرة التي يمتلكها جوارديولا في مجال التدريب الحديث، وتجاربه الناجحة في جمع الأندية التي تولى تدريبها، وحصوله على العديد من الجوائز التدريبية في جمع الأندية التي دربها، وحصوله على العديدة من الجوائز المختلفة من أبرزها أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته أندة برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وفريقه الحالي، لأغلى البطولات بانتهاجه أسلوب الاستحواذ الهجومي، وكرة القدم الشاملة الذي عرف به في كافة محطاته التدريبية.