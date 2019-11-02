نصائح لمحاربة الشعور بالجوع أثناء الرجيم

يفرز الجسم البشري عند الشعور بالجوع هرمون الـ “غريلين” الذي يسمى أيضا هرمون “الجوع” مما يجعل من الانحراف عن قواعد الرجيم حتميا، ويتناول الشخص مأكولات مرتفعة السعرات الحرارية مثل الوجبات السريعة والبطاطس المقلية وغيرها من الحلويات والمشروبات الغازية، وللتغلب على هذه المشكلة فهناك عدة طرق:
1/ تناول وجبة الفطور لإنها تساعد بشكل كبير في الإحساس بالشبع على مدار اليوم.
2/ شرب كم وافر من الماء، لأن المخ أحيانا يعطى إشارات خطأ أنه يشعر بالجوع، والحقيقة أن الجسم يحتاج إلى الماء، ولذلك يستحسن شرب لترين من الماء يوميا.
3/مضغ الطعام ببطئ يعزز من إحساس الشبع، وبالتالي تناول كمية أقل من الطعام.
4/ الخداع البصري أثناء تناول الطعام، فالأطباق الصغيرة التي يوضع بها الطعام توهم الشخص بأنه تناول ما يكفيه من المأكولات.
5/ تناول البروتين والألياف في كل وجبة يزيد من إحساس الشبع لأنه يبطئ عملية الهضم.
كما أن هناك بعض الأطعمة يمكنك تناولها إذا شعرت بالجوع أثناء إتباعك الحمية الغذائية كما أنها في نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية مثل الخيار والسبانخ والخس والتفاح والجبن القريش والبيض المسلوق و المكسرات مثل اللوز وعين الجمل و شرب الشاى الأخضر.