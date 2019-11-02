مفاجآة.. متذيل ترتيب الدوري الفرنسي يُهين باريس سان جيرمان

حقق فريق ديجون مفاجئة من العيار الثقيل عندما ألحق هزيمة بحامل لقب الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.

فلحساب افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من الليج آه، تمكن ديجون من تحقيق الفوز على ملعبه “جاستون جيرارد” بهدفين مقابل هدف.

Coup de sifflet final ⌛️ Les Parisiens s'inclinent 2 buts à 1 🆚 Dijon, dans un match qui avait pourtant si bien débuté… #DFCOPSG pic.twitter.com/lGYHL497wq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 1, 2019

ديجون والذي يحتل المركز الأخير على لائحة الدوري الفرنسي ، حقق فوزه الأول في تاريخ مواجهاته ضد باريس سان جيرمان.

الفريق الباريسي كان الباديء بالتسجل عبر النجم الصاعد، كيليان مبابي، بالدقيقة التاسعة من المباراة.

بينما عادل أصحاب الأرض الكفة عبر منير تشوير بالدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الأول.

بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاقة الشوط الثاني، ضاعف جهوندير كادير النتيجة لديجون وبقى الحال حتى نهاية المباراة.

بهذه النتيجة تلقّى باريس سان جيرمان هزيمته الثالثة هذا الموسم، ورُغم ذلك بقى في صدارة الجدول برصيد 27 نقطة بعيدًا كل البعد عن أقرب ملاحقيه نانت والذي جمع 19 نقطة.