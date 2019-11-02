مصادرة لحوم وأسماك فاسدة بمكة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

داهمت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة منطقة السوق الشعبي بحي النكاسة، وعددا من المستودعات العشوائية التي تدار من قبل عمالة وافدة من جنسيات مختلفة، تقوم ببيع وترويج البضائع والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبطرق مخالفة ودون تراخيص نظامية .

وكشف رئيس البلدية المهندس أيمن وقاد، عن تنفيذ حملة مداهمة على الموقع والقبض على (39) عاملاً مخالفاً من جنسيات مختلفة ومصادرة وإتلاف حمولة (3) قلابات كبيرة، لحوم وأسماك وخضروات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ،

بالإضافة إلى ضبط مخزن مخالف وعشوائي ومصادرة (28) كرتون دخان كبير و(50) قطعة من الشنط والسجاجيد وتم إغلاق الموقع لحين استكمال الإجراءات النظامية .