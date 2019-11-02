لحماية قلبك تفادي عوامل الخطر التي تؤدي إلى الموت

لتحافظ على صحة قلبك، عليك أن تحميه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية التي تكون عواقبها في النهاية مميتة،فلقد أصدرت منظمة الصحة العالمية وثيقة وقعت عليها جميع الدول، للقضاء على أهم مسببات الوفاة المبكرة.
وهى أمراض القلب والرئة والسرطان والسكري،وعند النظر إلى الاحصاءات فنجد أن السبب الأول للوفاة هو أمراض القلب والشرايين، وهناك 4 عوامل خطر كفيلة بمضاعفة فرصة اصابته أى شخص بأمراض القلب الخطرة والتي تؤدي إلى الموت المفاجئ.
أولها عدم السيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والتدخين، لذا ينصح الأطباء بتفادي هذه العوامل الخطرة عبر الاقلاع عن التدخين وعلاج الأمراض المزمنة بشكل سليم وملتزم كالسكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.