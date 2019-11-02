كيف تصنع الموتزاريلا.. وتعرف على المنافع الخفية!

الموتزاريلا أصل إيطالي واستخدام كبير المنافع، فهي سريعة وسهلة الاستخدام في مختلف الأطباق.

الجبنة تلك بحسب سبوتنيك، غنية بالمكونات ذات العناصر المائية، وهي بالتالي قليلة الدهون.

وهذا ما يجعل جبنة موتزاريلا خيارا صحيا مثاليا لمحبي الأجبان أو أولئك الذين يتبعون حمية غذائية.

أصل الجبنة

ويستخدم اسم “موتزاريلا” الذي يعود أصوله إلى إيطاليا، لأي نوع من الجبن يتم تصنيعه من خلال اللف ثم القطع.

ومن هنا جاءت تسميتها من الإيطالية والتي تعني “يقطع”.

الجبنة تصنع أصلا من حليب الجاموس، لكن مع عدم وجود الكثير من الجاموس لصنع هذا النوع من الأجبان، فإن معظم أجبان موتزاريلا المتوفرة حاليا في الأسواق مصنوعة من حليب البقر.

فوائد الموتزاريلا

وتمثل وجبة خفيفة وذات سعرات حرارية قليلة، كما أنها تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

كما أنها يحتوي 250 غراما من جبنة موتزاريلا على 18 بالمئة من كمية الكالسيوم التي يحتاجها جسم الإنسان يوميا، بالإضافة إلى الفسفور، وهو معدن يسمح للجسم بامتصاص الكالسيوم.