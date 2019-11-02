خاص البلاد – نيفين عباس
الكنافة من أشهر أنواع الحلوى الشامية والعربية العريقة التى إكتسبت شهرة واسعة فى المطابخ العربية والشام
الكنافة لها العديد من الأشكال والأنواع منها الناعمة واليدوية والآلية والخشنة والشيعرية والمبرومة
نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة الكنافة بالجبن أو الكنافة النابلسية
المقادير اللازمة لعمل الكنافة بالجبن ( النابلسية )
نصف كيلو من الكنافة الخشنة أو الناعمة بحسب الرغبة
200 جرام من السكر البودرة
300 جرام من السمنة أو الزبدة المذوبة
للجبن
نصف كيلو من جبن العكاوى
ربع كيلو جبن موزاريلا
100 جرام سمنة مذوبة أو زبدة
ربع ملعقة صغيرة بودرة زعفران
للقطر ( السيرب – الشربات – الشيره )
2 كوب من السكر
كوب من الماء
عصير حبة من الليمون
ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد
للتقديم
فستق حلبى بحسب الرغبة
طريقة عمل الكنافة بالجبن ( النابلسية )
تنقع جبن العكاوى فى الماء ليلة كاملة
فى اليوم التالى تصفى من الماء جيداً جداً حتى لا يكون بها أى سوائل
فى وعاء عميق نقوم بتقطيع الكنافة باليد حتى تصبح قصيرة
يوضع للكنافة السكر البودرة ويقلب
توضع السمنة المذوبة للكنافة وتقلب جيداً حتى تختلط معها
نحضر صينية
نقوم بتقليب 100 جرام السمن مع بودرة الزعفران
ثم نقوم بدهن الصينية بها
توضع نصف كمية الكنافة وتضغط باليد قليلاً حتى تتساوى
توضع فوق الكنافة الجبن العكاوى بعد أن تفتت قليلاً باليد
ثم يضاف لها الجبن الموزاريلا
توضع فى فرن متوسط الحرارة حتى تذوب الجبن قليلاً ثم تخرج
تغطى بكمية الكنافة المتبقية لدينا
ثم توضع مرة أخرى فى فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون
فور خروجها نقوم بوضع القطر لها مع مراعاة أن يكون القطر بارد وليس ساخن
تزين بالفستق الحلبى وتقدم ساخنة
طريقة عمل القطر
نحضر قدر ونضع به السكر والماء
يضاف له الليمون ويحرك مرة واحدة
ثم يرفع على النار ويترك لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح قطر ثقيل
يرفع من على النار ويضاف له ماء الزهر أو ماء الورد ويقلب
يترك ليبرد قليلاً جانباً قبل الإستخدام