ريال مدريد يقرر التخلص من “نجميه” في سوق الانتقالات الشتوي

أشارت تقارير إعلامية إلى سعي إدارة ريال مدريد للتخلص من بعض اللاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوي القادم.

بحسب ما أوردته يومية “ماركا” الإسبانية فإن النادي الملكي يخطط للتخلص من الجناح الشاب براهيم دياز، والمهاجم الدومينكاني، ماريانو دياز خلال ميركاتو الشتاء.

كلا اللاعبان لا يلقيان الاهتمام من المدرب زين الدين زيدان الذي يولّى عناصر الخبرة بالفريق ثقته في المقام الأول.

فماريانو الذي وفد إلى النادي الموسم الماضي كمعوض لكريستيانو رونالدو بالرقم 7، شارك في صفر دقائق هذا الموسم.

بينما يستمر زيدان في تجاهل براهيم الذي وفد إلى مانشستر سيتي في النصف الثاني من الموسم البائد.

براهيم والذي يمتلك أصولًا مغربية، تكوّن في أكاديمية النادي الإنجليزي ورغب في العودة مرة أخرى إلى إسبانيا حيث مسقط رأسه.

لكن مع وفادة العديد من اللاعبين إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية على غرار إيدين هازارد ورودريغو جويس بالشق الهجومي، فإن فرص مشاركة براهيم وماريانو باتت صعبة للغاية.

من المنتظر أن يبحث النادي عن عرض ملائم لماريانو الذي ينشط في مركز قلب الهجوم، فلا عروض رسمية وصلت بعد.

الاتجاه السائد لدى الإدارة هو بيع اللاعب بشكل نهائي، إذ يمتلك كريم بنزيمة ودعّمه الوافد الجديد لوكا يوفيتش.

بينما سيخرج براهيم (20 عامًا) تحت بند الإعارة على أن يشارك مع فريقه الجديد ويتحصل على الخبرات والاحتكاكات.