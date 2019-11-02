تقني مكة يؤهل 875 مواطنا ومواطنة في برنامج” أتقن”

جدة- ياسر بن يوسف

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل (875) سعودياً وسعودية حتى نهاية الأسبوع الأول من برنامج التدريب المجتمعي”أُتقن 5″ الذي نفذته الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربة وفروع الكليات التقنية في أضم ورنية وميسان والقوز وكلية الاتصالات بجدة والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

وأشاد فيصل بن عقيل كدسه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة بجهود تنفيذ البرنامج الذي اعتمدت المؤسسة إطلاق مرحلته الخامسة لتدريب المواطنين والمواطنات، وإكسابهم المهارات في التخصصات المختارة ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة وتحديد حجم المشكلة التقنية والمهنية.

من جهته، أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين أن البرنامج يستمر مدة ثلاثة أسابيع ، ويقدم كل دورة خلال أربعة أيام فقط، لكل من يرغب في الالتحاق بشروط فيما يواصل استقبال طلبات التسجيل للأسبوع القادم مشيراً إلى تنوع متدربي الأسبوع الأول والذي شهد تسجيل موظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين.