تركيا جلبت الدواعش لتدمير سوريا وسرقة نفطها

القاهرة – عمر رأفت

أثارت العملية الأمريكية التي تسببت في مقتل زعيم تنظيم “داعش” الارهابي، أبو بكر البغدادي في قرية تقع شمال غرب سوريا على بعد 5 كم فقط من الحدود التركية أسئلة حول علاقات تركيا مع الجهاديين المتطرفين في سوريا.

وظهرت تقارير في وقت لاحق تشير إلى أن أنقرة قد أبلغت فقط بالعملية في يوم حدوثها. وقد أضاف ذلك المزيد من التساؤلات حول العلاقة طويلة الأمد حول علاقة تركيا مع داعش ، وفي هذا الشأن قال بريت ماكغورك ، المبعوث الأمريكي السابق المكلف بمكافحة داعش ، في تغريدة له:

إن تركيا رفضت مرارًا طلبات لإغلاق معبر حدودي من تل أبيض ، وهي بلدة حدودية سورية كانت طريق الإمداد الرئيسي لداعش اعتبارًا من يونيو من 2014 إلى يونيو 2015 ، عندما قامت القوات بقيادة الولايات المتحدة والأكراد بطرد داعش من المنطقة.

وأضاف: “في يونيو 2015 ، بعد عدم اتخاذ أي إجراء من تركيا والحدود مفتوحة على مصراعيها ، مكّننا مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من تطهير تل أبيض” وفي إشارة إلى القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد ، بعد المعركة ، أغلقت تركيا الحدود (من قوات سوريا الديمقراطية وليس داعش) وبنت جدارًا. في نفس العام ، بعد أن أسقطت تركيا طائرة روسية عبر الحدود السورية ، اتهم نائب وزير الدفاع الروسي ، أناتولي أنتونوف ، تركيا بأنها المستهلك الرئيسي للنفط من الآبار التي استولى عليها التنظيم الإرهابي ،

واستشهد المسؤول الأمريكي بصور الأقمار الصناعية التي تظهر تراكم ضخم للمركبات على الحدود السورية التركية. وقبل أربعة أشهر من بيان أنتونوف ، نشرت مجلة “نقطة” السياسية التركية تقريراً يقول إن 60 أجنبيًا قد ألقي القبض عليهم في تركيا بعد سفرهم إلى مقاطعة شانلورفا الحدودية الجنوبية الشرقية ، حيث كانوا يعتزمون العبور إلى سوريا وداعش المشتركة. وقال التقرير الإخباري ، الذي قال إن 60 من إرهابيين اعتقلوا واحتجزوا من قبل الشرطة المحلية ، لكن بمجرد تسليمهم إلى منظمة الاستخبارات الوطنية التركية تم نقلهم عبر الحدود إلى سوريا. واعترف أعضاء داعش الذين تم أسرهم بالتعاون مع تركيا ، حيث ذكرت عدة مصادر أن مقاتلي التنظيم الدموي عولجوا في المستشفيات التركية، أحدهم كان أبو منصور المغربي ، وتحدث إلى مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف آن سبيكهارد. ونقلت سبيكهارد عن المغربي قوله “كان هناك تسهيلات تركية ، و لم ينظروا في جوازات سفر القادمين للعلاج ، ويمكننا العبور إلى تركيا في العديد من الأماكن، دون أن يسألون عن الهويات الرسمية، علينا فقط أن نعلمهم أننا نحن “.

وتضمنت مقابلة عضو داعش مع سبيكهارد ادعاءات أخرى عديدة حول تعاملات المجموعة مع تركيا ، بما في ذلك وصفًا لكيفية تأمين الحكومة التركية لإطلاق سراح موظفيها القنصليين الذين أسرهم داعش في الموصل ، العراق.

في غضون ذلك ، قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المنتسبة إلى قوات سوريا الديمقراطية ، إن الإرهابيين تلقوا كل ذخائرهم وإمداداتهم اللوجستية من تركيا ، فيما نقل عن أسير من المجموعة قوله إن العشرات من مقاتلي داعش الجرحى نُقلوا إلى إسطنبول لتلقي العلاج في المدينة. والاتهامات ضد تركيا لا تأتي من مصادر كردية وحدها، ففي أغسطس 2017 ، قالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن عضوًا آخر رفيع المستوى في تنظيم داعش هو سالم مصطفى محمد المنصور ، انتقل إلى تركيا.

قدم الممثل الدائم السابق لروسيا لدى مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين خطابًا إلى المجلس يتهم فيه منظمة الاستخبارات الوطنية التركية بالتورط مع داعش ، بما في ذلك تزويد الجماعة بالأسلحة. وقال إن المحافظات التركية قد تحولت إلى مراكز تجارية حيث يمكن للمجموعة تفريغ البضائع المنهوبة في سوريا إلى السوق الدولية.