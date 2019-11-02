بالصور.. أفضل أماكن للزيارة في البرتغال

نرمين عباس
تمتاز السياحة في البرتغال بتنوعها
فبالاضافة للسياحة الترفيهية يوجد أماكن تاريخية وثقافية تجذب السياح من كل أنحاء العالم
ونعرض لكم أفضل الأماكن السیاحیة بالبرتغال إذا كنت ترغب بزيارتها
لشبونة العاصمة
تحتوي لشبونة العديد من الأحياء القديمة والحديثة وعشرات المحلات والمقاهي والمطاعم التي تعزف فيها الفرق الموسيقية موسيقى “الفادو” البرتغالية
كذلك العديد من المتاحف الثقافية والفنية الهامة
مدينة كويمبرا
تقع كويمبرا في منتصف الطريق بين لشبونة ومدينة بورتو
وتتميز بأحياءها القديمة التي تعود إلى القرون الوسطى
كما تشتهر هذه المنطقة بجامعة كويمبرا وهي أقدم جامعة في البرتغال ومن أقدم جامعات العالم حيث يعود بناؤها إلى عام 1290
جزيرة ساو ميغيل Sao Miguel
جزيرة ساو ميغيل Sao Miguel والتي تطل على المحيط الاطلنكي تعتبر بمثابة جنة لمحبي الطبيعة
حيث أنها مليئة بالمناظر الطبيعية الساحرة والجبال الخضراء والشواطئ الزرقاء الصافية
والبراكين الخامدة كما أنها تضم العديد من الينابيع الساخنة
مدينة ألبوفيرا Albufeira
تُعد ألبوفيرا من أشهر الوجهات الشاطئية بالبرتغال
تقع في منطقة ألغرف جنوب البرتغال وتضم الكثير من مراكز التسوق والبارات والمطاعم وخيارات الحياة الليلية
كما تستقطب محبي الغوص والسباحة وممارسة الرياضات المائية لأمتلاكها عددا من الشواطئ الرملية
مدينة لاغوس Lagos
تعد لاغوس واحدة من أهم المدن السياحية في أوروبا
والتي تقع في منطقة ألغارف
حيث تعد من الوجهات السياحية المثالية للعطلات العائلية
كما يتوافد إليها آلاف الزوار المحبين لقضاء رحلة ممتعة على الساحل الجنوبي للبلاد كل عام
وتشتهر بالشواطئ التي تحيط بالمدينة على جانبي مرساها الدولي
كما أنها موطن لبعض التكوينات الصخرية ومنحدرات الصخور الرملية التي تحلق فوق سلسلة من الكهوف البحرية والمغارات ذات الأشكال الغريبة