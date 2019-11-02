بالصور.. أفضل أماكن للزيارة في البرتغال

نرمين عباس

تمتاز السياحة في البرتغال بتنوعها

فبالاضافة للسياحة الترفيهية يوجد أماكن تاريخية وثقافية تجذب السياح من كل أنحاء العالم

ونعرض لكم أفضل الأماكن السیاحیة بالبرتغال إذا كنت ترغب بزيارتها

لشبونة العاصمة

تحتوي لشبونة العديد من الأحياء القديمة والحديثة وعشرات المحلات والمقاهي والمطاعم التي تعزف فيها الفرق الموسيقية موسيقى “الفادو” البرتغالية

كذلك العديد من المتاحف الثقافية والفنية الهامة

مدينة كويمبرا

تقع كويمبرا في منتصف الطريق بين لشبونة ومدينة بورتو

وتتميز بأحياءها القديمة التي تعود إلى القرون الوسطى

كما تشتهر هذه المنطقة بجامعة كويمبرا وهي أقدم جامعة في البرتغال ومن أقدم جامعات العالم حيث يعود بناؤها إلى عام 1290

جزيرة ساو ميغيل Sao Miguel

جزيرة ساو ميغيل Sao Miguel والتي تطل على المحيط الاطلنكي تعتبر بمثابة جنة لمحبي الطبيعة

حيث أنها مليئة بالمناظر الطبيعية الساحرة والجبال الخضراء والشواطئ الزرقاء الصافية

والبراكين الخامدة كما أنها تضم العديد من الينابيع الساخنة

مدينة ألبوفيرا Albufeira

تُعد ألبوفيرا من أشهر الوجهات الشاطئية بالبرتغال

تقع في منطقة ألغرف جنوب البرتغال وتضم الكثير من مراكز التسوق والبارات والمطاعم وخيارات الحياة الليلية

كما تستقطب محبي الغوص والسباحة وممارسة الرياضات المائية لأمتلاكها عددا من الشواطئ الرملية

مدينة لاغوس Lagos

تعد لاغوس واحدة من أهم المدن السياحية في أوروبا

والتي تقع في منطقة ألغارف

حيث تعد من الوجهات السياحية المثالية للعطلات العائلية

كما يتوافد إليها آلاف الزوار المحبين لقضاء رحلة ممتعة على الساحل الجنوبي للبلاد كل عام

وتشتهر بالشواطئ التي تحيط بالمدينة على جانبي مرساها الدولي

كما أنها موطن لبعض التكوينات الصخرية ومنحدرات الصخور الرملية التي تحلق فوق سلسلة من الكهوف البحرية والمغارات ذات الأشكال الغريبة