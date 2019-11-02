انقسام الجزائر الرسمية والشعبية بشأن الانتخابات

الجزائر – وكالات

واصل جزائريون احتجاجاتهم رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة التحرير، التي أنهت استعمار فرنسا للبلاد.

وتزامن تظاهرات أمس،مع خطاب ألقاه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بمناسبة الذكرى 65 لعيد الثورة، توعد فيه رافضي تنظيم وإجراء الانتخابات، مؤكدا أنّ الدولة سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات، مشيرا إلى أن أولويات المرحلة تفرض إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم ترك أي فرصة لمن يريدون الالتفاف حول المسعى.

وشهدت كل مدن البلاد مسيرات رافضة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته السلطة وبوجود ما أسموه رموز النظام السابق، حيث رفع المتظاهرون شعارات تمجد ثورة التحرير وشهداءها، ولافتات اعتبروا من خلالها أن ورقة الانتخابات لن تقود إلى تغيير النظام وتحقيق مطالب الحراك الشعبي، ودعوا لإسقاطها.

وتمركز المتظاهرون بكثافة في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر آلاف المشاركين، وحضورا كبيرا لقوات الأمن التي أغلقت مداخل العاصمة لمنع التحاق متظاهرين من مدن أخرى.