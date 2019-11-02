الشرطة الإسبانية تحذر السائقين من ارتداء القميص المضاد للغرامات

حذرت الشرطة الاسبانية عبر حسابها على موقع تويتر، السائقين الذين يرتدون قمصانا قصيرة الأكمام أو “تي شيرت” معينة، أطلقت عليه اسم “القميص المناهض للبالغين” أو “القميص المضاد للغرامة.”
يشار الى ان القميص قصير الأكمام عبارة عن تي شيرت أبيض يحتوي على رسم باللون الأسود على شكل حزام أمان، يرتديه بعض السائقين الذين لا يرغبون أو لا يريدون الالتزام بوضع حزام الأمان
وقالت الشرطة في تحذيرها لمن يرتدون هذا القميص أو لمن يحاولون خداع الشرطة إن ارتداؤه قد يجنبهم المخالفة، ولكنه لن ينقذ حياتهم
يذكر ان كثير من السائقين في معظم دول العالم تقريبا في محاولات تفادي المخالفات والغرامات، لكنهم لا يتراجعون عن ارتكابها أثناء القيادة، كما تبين كاميرات المراقبة المرورية على مدى السنوات القليلة الماضية.