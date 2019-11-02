إطلاق مسابقة مراكز (STEM) المدرسية

الرياض- واس

أطلقت وزارة التعليم مسابقة اختبارات (STEM) المدرسية في مقر الوزارة، برعاية وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. محمد بن سعود المقبل وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والتي من أهدافها التنمية المستدامة والتطوير، وتحقيق تعدد مهارات أبنائنا وقدراتهم، والاستفادة القصوى من طاقاتهم؛ لدفع عملية الريادة العلمية، وتعزيز دور المعلم والمتعلم، وذلك بالشراكة بين مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات(STEM) ، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وبتنفيذ شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وتهدف المسابقة لإعداد جيل واعد يسهم في تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة لمواجهة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية وسوق العمل ويساهم في تنمية مهارات الابتكار والإبداع، كما تهدف وفقاً لمنهجية (STEM) لبث روح التنافس والدافعية بين الطلاب؛ لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وروح التنافس بين المعلمين والمعلمات للارتقاء بالأداء التعليمي وتحفيز القيادات المدرسية على توفير البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وتكوين مجتمعات تعلم مهنية تعزز المنهجية داخل المدرسة.

ويبلغ مجموع الجوائز للمسابقة 200 ألف ريال، موزعة على خمس فئات: طلاب المراحل الدراسية الثلاث الثانوية والمتوسطة والابتدائية والمعلمين، والمعلمات، وكذلك المدارس المنفذة لمركز (STEM) المدرسي. وتشترط المسابقة أن تكون المشاريع المقدمة في مجالات اهتمام المراكز وهي العلوم الحيوية والبيئية، والهندسة والرياضيات، والكيمياء والنانو، والفيزياء، والحاسب الآلي ، والروبوت والذكاء الصناعي، والفضاء والطيران ، والالكترونيات والاتصالات، كما تشترط للمشاريع أن تكون من ابتكار الطالب لحل مشكلة قائمة، أو تطوير لمشروع سابق ، وأن تقوم على التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وفق منهج (STEM).