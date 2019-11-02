التكنولوجيا متابعات

أمراض نفسية وجسدية تسببها التكنولوجيا

نرمين عباسaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       2 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

مثلما للتكنولوجيا فوائد هناك أيضاً أضرار نستعرضها لكم

 

السيلفي

تعد متلازمة السيلفي أحد أكثر الأمراض التي تسببها التكنولوجيا شيوعاً
وهي عبارة عن الإفراط في التقاط الصور بطريقة السيلفي
وهو ناتج من الشعور بضعف الثقة بالنفس
حيث يشعر المريض بهوس السيلفي بالتوتر وعدم الراحة لو لم يلتقط السيلفي باستمرار

ألعاب الفيديو

وهو ادمان يسبب قروح في الأيدي بسبب استخدامهم وحدة التحكم بكثرة للتحكم بالألعاب
ويعد مرض آلام الإبهام من الأمراض الناتجة من استخدام الهاتف بشكل مفرط
ويعاني 43% من مستخدمي الهواتف مع مشاكل في الإبهام وتشنج في الساعد والمعصم والأصابع
وقد يتطور الأمر ويؤدي إلى التهاب الأوتار أو متلازمة “النفق الرسغي” التي تأتي بسبب ضعفالأعصاب

ادمان الهاتف

هناك مرض الإدمان على الهاتف
وهو المرض الذي صنف خلال مؤتمر في جامعة كامبريدج كمرض عقلي
بجانب مرض اضطراب الألعاب الذي من أعراضه إهمال الحياة الاجتماعية وقلة النوم
ويصيب 10% من ممارسي ألعاب الهاتف
نرمين عباس

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