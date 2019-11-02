أمراض نفسية وجسدية تسببها التكنولوجيا

نرمين عباس

مثلما للتكنولوجيا فوائد هناك أيضاً أضرار نستعرضها لكم

السيلفي

تعد متلازمة السيلفي أحد أكثر الأمراض التي تسببها التكنولوجيا شيوعاً

وهي عبارة عن الإفراط في التقاط الصور بطريقة السيلفي

وهو ناتج من الشعور بضعف الثقة بالنفس

حيث يشعر المريض بهوس السيلفي بالتوتر وعدم الراحة لو لم يلتقط السيلفي باستمرار

ألعاب الفيديو وهو ادمان يسبب قروح في الأيدي بسبب استخدامهم وحدة التحكم بكثرة للتحكم بالألعاب

ويعد مرض آلام الإبهام من الأمراض الناتجة من استخدام الهاتف بشكل مفرط ويعاني 43% من مستخدمي الهواتف مع مشاكل في الإبهام وتشنج في الساعد والمعصم والأصابع وقد يتطور الأمر ويؤدي إلى التهاب الأوتار أو متلازمة “النفق الرسغي” التي تأتي بسبب ضعفالأعصاب

ادمان الهاتف

هناك مرض الإدمان على الهاتف

وهو المرض الذي صنف خلال مؤتمر في جامعة كامبريدج كمرض عقلي

بجانب مرض اضطراب الألعاب الذي من أعراضه إهمال الحياة الاجتماعية وقلة النوم

ويصيب 10% من ممارسي ألعاب الهاتف