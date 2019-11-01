وزير المالية: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 10 %

الرياض – البلاد

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تسعى إلى أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات العالمية والمحلية، من خلال تحسين جميع القطاعات والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي ، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان ” ما هو مستقبل الشرق الأوسط ؟ كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي؟ ” ، والتي شارك فيها كل من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين ، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، وذلك ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة.

وأضاف الجدعان أن المملكة سجلت في العام الحالي 2019، أكبر عدد من التراخيص للاستثمارات الأجنبية منذ 10 سنوات ، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، ارتفعت هذه الاستثمارات في المملكة وشهدنا هذا العام أكبر عدد من التراخيص للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الـ 10 الماضية ، موضحا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاع بنحو 10%، والمزيد منها يتدفق إلى البلاد ، كما نمت الاستثمارات المحلية في النصف الاول من العام الحالي بنحو 3% مما يعكث تزايد الثقة في الاستثمارات.

ولفت معاليه النظر إلى أن هناك نموًا كبيرًا وتنوعًا في قطاعات السياحة، والتقنية، والرياضة، والترفيه، وغيرها من القطاعات في المملكة، إلى جانب تحول قطاع الإنشاءات منذ 2014م من نقطة سلبية إلى نقط إيجابية بنسبة 3% تقريبًا ، مؤكدًا في السياق أن النمو الاقتصادي يستجيب إلى ذلك.

وأفاد وزير المالية أن صندوق النقد الدولي تغيرت تنبؤاته وتوقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ؛ حيث أن ذلك يتأثر بنقطتين تتضمن ما يحدث على أرض الواقع من الناحية الدولية ، واستعداد المملكة بالنسبة للسياسة المالية والاقتصادية وجاهزيتها للتغيرات والتحديات الدولية، مبينًا أن ذلك يؤثر على الناتج النفطي ؛ حيث أن الناتج النفطي الإجمالي ناقص بسبب تخفيف إنتاج النفط بالتعاون مع دول الخليج للتأكد من استقرار السوق بالمنطقة ، والتأكد من الاستدامة على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد والصناعة.

وأكد الجدعان أن المملكة تركز على الناتج غير النفطي للإسهام في استقرار النمو والتطوير، وكذلك استهداف مؤشرات الأداء الرئيسة ما بين الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، منوهًا بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، حول رؤية المملكة واستهدافاتها من حيث إضافة قيمة إضافية أكبر للوصول إلى الصناعات التحويلية الأخرى.

وقال وزير المالية أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عامل مهم ، وقد تم خصخصة بعض قطاعات الصحة، وربما سنقوم بالمزيد لنجعل أموال القطاع الخاص تدخل في الاقتصاد، ونخفف عبء الإنفاق الاستثماري في الميزانية.