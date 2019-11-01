هوك: استمرار عقوبات إيران حتى ترضخ للمفاوضات

واشنطن – وكالات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك أن مبيعات طهران خلال عام من العقوبات هوت من 2.5 مليون برميل نفط إلى 120 ألفا ، مؤكدا أن النظام الإيران بات ضعيفا اقتصاديا جدا.

وشرح هوك أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران سببها “سلوكها المزعزع في المنطقة”، مذكّرا بأن واشنطن أعلنت عن “تأسيس آلية مع بنوك سويسرا تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية لإيران”. كما أكد هوك أن واشنطن تتطلع “إلى خطوات عراقية باتجاه الابتعاد عن الاعتماد على إيران اقتصاديا”.

وقال هوك أن إيران استهدفت السعودية من الشمال وتستهدفها من الجنوب عبر الحوثيين”، مشدداً على أن اعتداءات إيران على منشآت أرامكو مخالف للقوانين والمواثيق الدولية ، وعلى مجلس الأمن تحمل دور كبير لكشف حقيقة هجمات إيران على أرامكو. وأكد المبعوث الأميركي الخاص أن واشنطن تستهدف برنامج إيران الصاروخي ،

كما تحدث عن رصد واشنطن لتورط عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا في عمليات إرهابية.