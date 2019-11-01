المملكة الثانية عالميا في الاقتصاد الرقمي

الرياض – البلاد

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن المملكة تعد ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين بعد اليابان وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نمو الاقتصادي الرقمي، وستكون في الفترة القادمة من أقوى الدول في الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان “القمة الثالثة: ما هو مستقبل المجتمع العالمي”، وذلك ضمن فعاليات المنتدى بالرياض ، مشيرا إلى أن المملكة تقدمت عالمياً في سرعة الإنترنت 80 مركزًا، لتحتل المرتبة الخامسة والعشرين بعد أن كانت في المرتبة 105 عالمياً، فيما تحتل المرتبة الثالثة في مجال تطبيق الجيل الخامس”.

وأضاف: “سنقوم مع التطبيقات السحابية وتقنية الجيل الخامس بتحويل الرعاية الصحية من خلال الحوسبة المكانية، حيث يمكن للطبيب في أي جزء آخر من العالم معرفة أين توجد مناطق الألم ونقل التشخيص عن بعد إلى مستوى جديد، حيث حققنا من خلال تطوير برنامج “صحة رقمية” نحو نصف مليون استشارة طبية رقمية ونطمح إلى رفع العدد في المستقبل.